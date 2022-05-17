عاجل- روسيا تحذر من انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - قال ريابكوف، إن "موسكو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تعويضية بعد انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، ولن يستفيد منها أحد".

وأضاف ريابكوف فى تصريحات لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "كما ترون، هم أنفسهم لا يعرفون ما يريدون. إنهم يعانون من عدم فهمهم كيف سيكون العالم فى المستقبل، ويعانون من حتمية تعدد الأقطاب فى هذا العالم".

وتابع: "بمجرد انقضاء فترة التحليل الذى نجريه فى موسكو لعواقب خطوة انضمام فنلندا والسويد للناتو من وجهة نظر الهيكل العام للقوات والوسائل فى أوروبا وشمال أوروبا، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات تعويضية، ولن يربح أحد من هذه الإجراءات".

وكانت الحكومة السويدية، قد أعلنت أنها أعدت بالفعل خطاب طلب عضوية إلى الناتو، ومن المقرر إرساله فى وقت واحد مع فنلندا.