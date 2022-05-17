غدا.. رابطة الجامعات الإسلامية تعقد ندوة عن الصحة والتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - تعقد رابطة الجامعات الإسلامية، بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة، وجامعة الأزهر، ندوة علمية غدا الأربعاء، بعنوان: "الصحة والتنمية المستدامة"؛ تنفيذا لرؤى القيادة المصرية والمبادرات الخاصة بصحة المواطن لتوفير معيشة صحية لجميع فئات الشعب، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.





وأوضحت رابطة الجامعات الإسلامية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن الندوة ستناقش عددا من المحاور من بينها الوقاية خير من العلاج، والأمراض المزمنة فى الدول العربية وعوامل الخطورة لديهم، والبيئة والتغير المناخى. وأشارت الرابطة إلى أنه سيحاضر فى الندوة الخبير الدولى الدكتور محفوظ الشهاوى – رئيس الجمعية العالمية لطب القلب الوقائى والأستاذ بجامعة ساراسوتا الأمريكية بولاية فلوريدا، من خلال محاضرة بعنوان: "الوقاية خير من العلاج". كما تشارك أيضا الدكتورة جميلة نصر – أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة قناة السويس وممثلة قارة إفريقيا فى الجمعية العالمية لطب القلب الوقاىٔى - وذلك فى محاضرة بعنوان: "الأمراض المزمنة فى الدول العربية وعوامل الخطورة لديهم". يشارك فى الجلسة الافتتاحية للندوة الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامه العبد، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى، والأمين العام للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة الدكتور أشرف عبد العزيز.

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