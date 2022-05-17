رئيس وزراء المجر يحذر الغرب من «السلوك الانتحارى»

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال أوربان الذى سعى فى السنوات الماضية لتعزيز العلاقات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إنه لن يدعم مشروع الحظر، مشيرا إلى اعتماد بلاده على النفط الروسى.
وحض أوربان، الاتحاد الأوروبى على احترام سيادة الدول، قائلاً إن "تباعدًا ثقافيًا يتنامى بين النصف الغربى لأوروبا، والمجر"، موضحًا أن "السبب، أننا نؤمن بأسس الحضارة المسيحية لأوروبا، وبالأمة التى تخلت عنها بروكسل".
وتبحث المجر مع دول أخرى فى الاتحاد الأوروبى حظر النفط الروسى فى أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية،
وتأتى تصريحات رئيس وزراء المجر فى خطاب أمام البرلمان بعد إعادة انتخابه رسميا فى المجلس، حيث تطرق أوربان إلى عدة مواضيع، قائلاً للنواب المنتخبين إن "العقد المقبل سيكون حقبة من الأخطار، والشك، والحرب".
وأشار أوربان إلى أنه "إلى جانب شبح ركود اقتصادى وأزمة طاقة وخطر تفشى أوبئة، على أوروبا أيضا التصدى لموجة انتحارية متجددة فى دول الغرب"
وتابع رئيس الوزراء المجرى: "الجنون الجندرى وبرنامج استبدال الشعب الأوروبى العظيم هما تجربتان انتحاريتان"، مستحضرا نظرية مؤامرة لليمين المتطرف تعتبر أن الأوروبيين البيض يستبدلون عمدا بمهاجرين غير أوروبيين.
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