العالم اليوم - أردوغان في أبوظبي للتعزية في وفاة الشيخ خليفة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:18 مساءً - استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أبوظبي لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقدم الرئيس التركي تعازيه للشيخ محمد بن زايد في الراحل الشيخ خليفة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول. ورافق أردوغان في زيارته وزير الدفاع خلوصي أكار ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان قورطولموش ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن ومستشار الرئيس سفر طوران.

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