متطرف صهيوني يقتحم المسجد الأقصى
اقتحم ما يسمى بـ"عضو الكنيست الصهيوني" السابق، والحاخام المتطرف يهودا غليك، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس برفقة عدد من قطعان المستوطنين الصهاينة وبحماية جنود الاحتلال.
وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية فقد أجرى غليك برفقة المستوطنين جولة في باحات المسجد الأقصى وقدم لهم شروحات حول خرافة "الهيكل" المزعوم.
وجدد المستوطنون اقتحاماتهم للأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحراسة قوات الاحتلال.
وتتم الاقتحامات على فترتين صباحية، وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.
وجاء الاقتحام بعد مشاركة آلاف الفلسطينيين، مساء أمس، في تشييع جثمان الشهيد المرابط وليد الشريف انطلاقا من المسجد الأقصى المبارك لأول مرة منذ سنوات، رغم استنفار قوات الاحتلال واعتداءاتها وتضييقاتها.
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