عاجل- روسيا تنسحب من مجلس دول بحر البلطيق

جدة - نرمين السيد - قال بيان نشر فى موقع وزارة الخارجية الروسية: "ردا على الأعمال العدائية، بعث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف برسالة إلى وزراء البلدان الأعضاء فى مجلس دول بحر البلطيق، والمفوض السامى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكذلك إلى أمانة المجلس فى ستوكهولم بإشعار بالانسحاب من المنظمة، وفى نفس الوقت قررت الجمعية الفيدرالية لروسيا الانسحاب من المؤتمر البرلمانى لبحر البلطيق".

وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أن إنهاء العضوية فى مجلس دول بحر البلطيق لن يؤثر على وجود روسيا فى المنطقة، مضيفا تشديده على أن "محاولات طرد بلدنا من بحر البلطيق محكوم عليها بالفشل. وسنواصل العمل مع الشركاء الذين يتحلون بالمسؤولية، وتنظيم النشاطات حول القضايا الرئيسة لتنمية منطقة البلطيق التى هى تراثنا المشترك، وحماية مصالح مواطنينا"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأضاف البيان إن "الدول الغربية، ودعونا نطلق على الأشياء مسمياتها الحقيقية، احتكرت المجلس لأغراضها الانتهازية، وهم يخططون ليكون عمله على حساب المصالح الروسية".