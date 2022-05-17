إصابة 71 فلسطينيًا واعتقال 50 آخرين أثناء تشييع «الشريف» بالمسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قالت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الصدامات إن أكثر من 70 فلسطينيًا، بعد صدامات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى التى اعتقلت 50 فلسطينيًا آخرين أثناء جنازة فى القدس الشرقية المحتلة.





وحسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، فقد اندلعت الصدامات خلال تشييع جنازة وليد الشريف، 23 عاما، الذى استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها فى الشهر الماضى، فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى باحات المسجد الأقصى. وفى بيان لها، قالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى، إن طواقمها تعاملت مع "71 إصابة فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى أحداث القدس"، لافتة إلى أن "الإصابات بالرصاص المطاطى، والاعتداء بالضرب، وقنابل الصوت، والاختناق"، وإلى "نقل 13 مصابا إلى المستشفى للعلاج". وأكد الهلال الأحمر تسلمه الجثمان من الشرطة الإسرائيلية قبل نقله إلى مستشفى المقاصد، ثم المسجد الأقصى للصلاة عليه، حيث تم تشييع الجثمان من المسجد إلى مقبرة المجاهدين فى شارع صلاح الدين شمال سور البلدة القديمة مرفوعًا على الأكتاف.

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