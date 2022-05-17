عاجل- بوتين: سياسة الدول الأوروبية فى مجال الطاقة «انتحار اقتصادى»

جدة - نرمين السيد - كما أكد بوتين أن الدول الأوروبية وضعت مهمة التخلى عن الطاقة الروسية دون الالتفات إلى الأضرار التى لحقت باقتصادها، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن تقوض بشكل لا رجعة فيه القدرة التنافسية لجزء كبير من الصناعات الأوروبية.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، طالبت دول الاتحاد الأوروبى بتحرير نفسها من اعتمادها على إمدادات النفط الروسية، وإمدادات الغاز الروسية.

وقالت فون دير لايين، فى مؤتمر لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية حول موضوع "مستقبل أوروبا": "روسيا لم تعد شريكا موثوقا به.. لم يعد بإمكاننا جعل أنفسنا نعتمد على مثل هذا المورد".