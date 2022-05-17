برهم صالح: سياسة العراق الخارجية قائمة على علاقات متوازنة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، أن سياسة بلاده الخارجية تعتمد على إقامة علاقات متوازنة متينة تعمل على تعزيز التعاون السياسى والاقتصادى والتجارى، وتجاوز الخلافات والتوترات فى المنطقة عبر الحوار والتلاقى.





جاء ذلك خلال تسلم الرئيس العراقى أوراق اعتماد سفراء كندا جريجورى جاليجان، والصين تسوى وى، وإيران محمد كاظم آل صادق، لدى العراق، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية. وأشار صالح إلى أن التعاون الدولى والإقليمى المشترك لمواجهة التحديات العالمية الآنية يمثل ضرورة، خاصة فيما يتعلق بمواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيرات المناخية الحادة التى تُمثل خطراً يهدد الجميع. وأعرب عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح فى أداء مهامهم الجديدة بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم. من جانبهم، قدّم السفراء شكرهم وتقديرهم لرئيس العراق، معربين عن تطلعاتهم فى تطوير العلاقات مع العراق فى مختلف المجالات وبما يعزز الأواصر المشتركة.

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