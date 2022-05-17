الكرملين: وجود روسيا على الساحة يزعج الغرب

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - خلال الماراثون التعليمى "آفاق جديدة"، اليوم الثلاثاء - "فى بعض الأحيان، يبدو أن وجود روسيا فى حد ذاته مصدر إزعاج كبير للغرب الجماعى، فهم على استعداد لفعل أى شيء لمنعنا من التطور والعيش بالطريقة التى نريدها".

وأضاف: "حاولنا التواصل مع الغرب الجماعى، وقلنا له لا يروق لنا اقتراب صواريخكم ومدفعياتكم من حدودنا، ولا يروق لنا قيامكم بتوسيع حلف الناتو، حيث نشعر بالخطر جراء ذلك"، منوها بأن بلاده طلبت الاتفاق مع الغرب على كيفية العيش معا فى العالم وعلى عدم وجود إجراءات تمييزية فى الاقتصاد والتجارة.

وتابع بيسكوف: "لم يستمعوا إلينا كثيرا، لأن هناك منافسة قوية جدا فى العالم"، لافتا إلى أن مركز القرار الغربى موجود فى يد الولايات المتحدة.