العالم اليوم - نائبة الرئيس الأميركي تقدم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 مايو 2022 03:21 مساءً - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي، اليوم الاثنين، كمالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

ونقلت هاريس إلى محمد بن زايد تعازي الرئيس الأميركي جو بايدن وقدمت تعازيها في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ورافق هاريس وفد يضم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي ولويد أوستين وزير الدفاع الأميركي وجون كيري المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ ومعالي ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات الأميركية.

وقالت هاريس، في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: "سافرت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، الذي كان صديقا مقربا للولايات المتحدة، وللتأكيد على أننا سنواصل تعميق شراكتنا في ظل قيادة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد".

وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.