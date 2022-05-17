سباق بين مستوردى آسيا على القمح بعد حظر الهند للتصدير

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر تجارية، اليوم الثلاثاء، عن أن مستوردى القمح فى آسيا سعوا جاهدين، أمس الإثنين، لإيجاد مصادر جديدة للإمداد بعدما حظرت الهند تصدير‭‭ ‬‬القمح فى مطلع الأسبوع، فى محاولة للحد من ارتفاع أسعاره محليًا.





ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد اعتمد المستوردون فى آسيا على القمح من الهند، ثانى أكبر منتج فى العالم، بعدما تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود فى أعقاب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.

وبحسب الوكالة، تستحوذ روسيا وأوكرانيا معا على نحو 30% من صادرات القمح العالمية، فى حين تتعرض صادرات أوكرانيا حاليًا لتباطؤ شديد بسبب الحرب التى أغلقت موانئها، بينما تضررت الصادرات الروسية بسبب العقوبات الغربية.

وقال تاجر قمح فى إحدى شركات التجارة العالمية فى أوروبا: "من المرجح أن المستوردين الآسيويين فى ورطة شديدة، إذ كانت الهند البديل لأوكرانيا وروسيا، خاصة للقمح الذى يستخدم علفًا، وهم يبحثون بالفعل عن بدائل اليوم"، موضحًا أن المستوردين فى آسيا يتطلعون لشراء المزيد من القمح الروسى رغم مشاكل السداد بسبب العقوبات على البنوك الروسية، وكذلك ارتفاع أقساط التأمين على الشحن.

وقال تاجر قمح آخر من أوروبا: "بدأت الخسائر بالفعل هذا الصباح، اضطر التجار الذين لا يملكون خطابات اعتماد إلى إعلان إلغاء العقود، أعتقد أنه اعتبارا من منتصف يونيو لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية".

وفى أعقاب قرار الهند بحظر صادرات القمح، إضافة إلى مشاكل إنتاج فى مراكز التصدير التقليدية فى كندا، وأوروبا، وأستراليا، ارتفعت أسعار القمح إلى مستويات قياسية جديدة، ما يضر بالمستهلكين فى آسيا وإفريقيا.

وفى الوقت ذاته، قالت الهند إنها ستسمح بالتصدير فقط إلى الدول التى تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجاتها من الأمن الغذائى"،وسط مخاوف لدى خبراء السوق، حيث يقول كارلوس ميرا، محلل السلع الزراعية لدى بنك رابو، إنه "هناك شك فى الكمية التى ستصدر إلى الدول التى ترى الهند أن لديها احتياجات للأمن الغذائى"، لافتًا إلى أنه "ربما يصدرون إلى دول مجاورة صديقة فحسب".