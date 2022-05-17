أمين جامعة الدول يتابع بقلق كبير التطورات فى طرابلس

جدة - نرمين السيد - ودعا أبو الغيط فى بيان صحفى، إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
وأفاد مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام ناشد جميع الأطراف بضبط النفس وعدم تأجيج الصراع مجدداً، وتغليب لغة الحوار وصولاً إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية فى أقرب فرصة ممكنة، كونها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التى طال أمدها، ولتجديد شرعية المؤسسات بالشكل الذى يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.
وفى هذا السياق، نقل المصدر تأكيد الأمين العام على أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستورى المشتركة من مجلسى النواب والدولة، والتى انطلقت جولتها الثانية قبل يومين برعاية أممية وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية.
وفى هذا الإطار، أكد المصدر دعم جامعة الدول العربية والأمين العام، لكل جهد مُخلص يسعى إلى جمع الليبيين على طاولة حوار واحدة ويُقرب وجهات نظرهم فى هذا المسار ومسارات التفاوض الأخرى وكافة.
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