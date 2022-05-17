مقتل 2 من قادة طالبان فى باكستان

جدة - نرمين السيد - قال الجيش الباكستانى، إن "المسلحين قتلوا فى شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا، المتاخم للحدود الأفغانية". يشار إلى أن سيطرة حركة "طالبان" الأفغانية، على الحكم فى كابول، كانت قد شجعت حركة "طالبان باكستان" على تصعيد هجماتها ضد القوات الباكستانية، ما أثار مخاوف من تجميع المسلحين صفوفهم فى إقليم خيبر باختونخوا.

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