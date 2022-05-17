روسيا: الصين تتصدر الاقتصاد العالمى بعد تغلبها على أمريكا والغرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال لافروف، خلال مشاركته فى ماراثون "آفاق جديدة" التنويرى: "الغرب يقول بشكل مباشر إن الوقت قد حان لإصلاح المؤسسات الاقتصادية، لأن الغرب أنشأها، وتم إنشاؤها على أساس الآليات التى اقترحها الأمريكيون على الجميع، وأجبروهم على قبولها".
وأكد الوزير الروسى، أن الصين نجحت فى التغلب على الغرب والولايات المتحدة من خلال اتباع هذه القواعد، واحتلت الصدارة الاقتصادية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن استبدل التعددية القطبية بـ"تهيئة ظروف تجبر جميع الدول الأخرى على العمل وفقًا للأسس التى وضعها".
كما أشار لافروف إلى أن الغرب لا يحب ظهور مراكز جديدة لعالم متعدد الأقطاب، والتى تعمل بشكل أفضل فى المجال الاقتصادى، وأن الدول الغربية قررت تغير قواعد اللعبة مع نمو دول أخرى مثل الصين والهند.
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