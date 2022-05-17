العمل الدولية: عمالة الأطفال انتهاك لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وكتب رايدر - عبر حسابه على موقع تواصل الاجتماعى "تويتر" - "لا يمكننا أن نرتاح حتى يتحرر منه كل طفل فى كل مكان"، مؤكدا أن القضاء على عمالة الأطفال يعنى توسيع نطاق التعليم والحماية الاجتماعية وتأمين العمل اللائق للآباء حتى يتمكنوا من إبقاء أطفالهم فى المدرسة.

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