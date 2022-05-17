لقطات حية لغارة أوكرانية على مركز قاعدة روسية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، ضمن متابعتها لتطورات الأحداث فى أوكرانيا، مقطع فيديو يتضمن لقطات حية لغارة من القوات الأوكرانية على مركز قاعدة روسية.





وكانت روسيا قد اتهمت فى وقت سابق أوكرانيا، بشن ضربات داخل أراضيها، فى تطور غير مسبوق منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى. يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.

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