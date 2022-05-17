الاستخبارات الألمانية تحذر من التجسس الاقتصادى الروسى

جدة - نرمين السيد - وفى تقريرها بعنوان: "إشعار أمنى للاقتصاد"، الذى نشر، اعتبرت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور أن الاقتصاد الروسى أصبح منعزلاً عن المعرفة والتكنولوجيا، "لذلك هناك خطر زيادة محاولات الاستدراج، خاصةً للموظفين فى قطاعات الاقتصاد والبحث العلمى ذات الصلة بروسيا فى ألمانيا أيضًا".

وأشار التقرير الألمانى إلى أن الموظفين الروس معرضون للخطر بشكل خاص، حيث "يمكن أن يحدث الاتصال على نحو عابر تمامًا ومن منظور طويل الأمد"، موضحًا أن فرص ذلك تظهر عندما يضطر روس لاتصال مع مؤسسات أو سلطات دبلوماسية فى موطنهم على سبيل المثال.

كما ذكر التقرير أنه "يمكنهم محاولة الضغط عبر ممارسات قمعية على أقارب أو معارف بقوا فى روسيا، بوجه عام لا تتردد أجهزة المخابرات الروسية فى استخدام أساليب مثل التهديد والابتزاز إذا لزم الأمر"، لافتًا إلى أنه لا يستبعد أن جهات فاعلة من الطرفين المتحاربين قيمت قواعد البيانات التى توفر معلومات عن أعمال الشركات مع روسيا لاستنباط أهداف لنشر معلومات مضللة أو لأعمال تخريبة، على سبيل المثال.

وأشارت بيانات الاستخبارات الداخلية الألمانية إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا كانت مصحوبة بهجمات إلكترونية، ومحاولات لفرض النفوذ.