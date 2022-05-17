الحريري: انسحابنا من الانتخابات "هز هياكل الخلل السياسي"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 17 مايو 2022 02:02 مساءً - دوت الخليج :- اعتبر رئيس "تيار المستقبل" في لبنان، سعد الحريري، الإثنين، أن قراره بالانسحاب من خوض الانتخابات البرلمانية كان "صائباً وهز هياكل الخلل السياسي".

وقال الحريري في تغريدة، عبر حسابه على "تويتر": "انتهت الانتخابات ولبنان أمام منعطف جديد. الانتصار الحقيقي بدخول دم جديد إلى الحياة السياسية".

وأضاف: "قرارنا بالانسحاب كان صائباً وهز هياكل الخلل السياسي وهو لا يعني التخلي عن مسؤولياتنا. سنبقى حيث نحن نحمل حلم رفيق الحريري ونفتح قلوبنا وبيوتنا للناس".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الحريري رئيس الحكومة الأسبق وزعيم أبرز مكون سُنّي في لبنان، تعليق عمله السياسي وعدم مشاركة تياره بالانتخابات.

وآنذاك، اعتبر الحريري، أنه "لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط الدولي والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء الدولة".

وأظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية اللبنانية رصدتها وكالة الأناضول، الاثنين، حفاظ تنظيم "حزب الله" على مقاعده مع تراجع حلفائه خاصة "التيار الوطني الحر"، مقابل تقدم حزب "القوات اللبنانية".

وأجريت الانتخابات البرلمانية اللبنانية، الأحد، وبدأت عملية فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة السابعة مساء (17:00 ت.غ).

وتنافست 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائبا في البرلمان الذي ينتخب أعضاؤه رئيس البلاد.

ولم تعلن النتائج الأولية الرسمية للانتخابات حتى الساعة (12.48 تغ) بسبب عدم الانتهاء من فرز الأصوات في بعض المناطق بسبب الصعوبات اللوجستية، حسب مراسل الأناضول.

وبلغت نسبة الاقتراع 41 في المئة، وفق وزارة الداخلية اللبنانية، وهي نسبة متدنية بعدما وصلت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2018 إلى أكثر من 49 بالمئة.

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