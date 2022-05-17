نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع البوابة التعليمية البحرين وتسجيل الدخول edunet bh في المقال التالي
يمكن للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل في نظام البوابة التعليمية مملكة البحرين تسجيل الدخول مباشرةً إلى نظام البوابة التعليمية من خلال رابط تسجيل الدخول فقد أعلنت البوابة عن إتاحتها المحتوى الرقمي ضمن خدمات موقع البوابة على الأنترنت , ولذلك، يبحث الطلاب الان عن البوابة التعليمية المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين على الشبكة العنكبوتية سعياً للدخول عليها بحسابات مسبقة خاصة بهم باستخدام إسم المستخدم وكلمة المرور عبر البوابة التعليمية في البحرين edunet bh، هل تعلم عزيري القارئ كيف يمكنك عمل تسجيل الدخول مستخدماً رابط البوابة التعليمية البحرين؟ سوف تناقش تفاصيل المحتوى كل ما يحتاجه المستخدم للدخول على البوابة السابقة.
نظام البوابة التعليمية البحرين
أصبحت البوابة التعليمية edunet bh واحدة من منصات المحتوى التعليمي الرقمي في ظل استمرار تطويرها، من جانبها قامت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين بإضافة العديد من أيقونات الخدمات من خلال موقع البوابة التي دشنتها في سياق ذلك، علاوة عن المحتوى الرقمي الممكن الوصول اليه لتحقيق اقصى استفادة الى جانب خدمات مختلفة مثل نتائج الطلاب، اليوم يريد الطلاب الحصول على رابط تسجيل الدخول للبوابة التعليمية بالإضافة الى التساؤل حول آلية الدخول على البوابة بتسلسل الخطوات، وهذ سوف نبينه لاحقاً.
وزارة التربية والتعليم البوابة التعليمية
- من خلال النقاط الآتية يمكنك تنفيذ تسجيل الدخول في البوابة التعليمية كطالب
- الدخول على البوابة التعليمية من خلال البحث عنها في محرك جوجل
- الدخول على رابط البوابة التعليمية ببيانات المستخدم وهي( الرقم الشخصي كاسم مستخدم، رقم شخصي ككلمة سر للدخول لأول مرة)
- تكون الصفحة الرئيسية ظاهرة كواجهة لموقع البوابة وبها خيارات تسجيل الدخول
- فقط ادخل اسم المستخدم في المكان المناسب ثم كلمة المرور كذلك في مكانها
- ثم بعد التأكد من إضافة بيانات المستخدم بشكل دقيق على موقع البوابة، قم بالنقر على خيار تسجيل الدخول وتجدها يسارا.
- مع بداية العام الدراسي يتم تغيير كلمات المرور لجميع مرتادي موقع البوابة التعليمية البحرين سواء طلاب او اولياء أمور ومعلمين.
- لتغيير كلمة المرور قم ببساطة بإضافة كلمة المرور السابقة وايضا اسم المستخدم في الأماكن المخصصة لكلاهما
- سوف ينقلك الموقع لصفحة طلب تغيير كلمة المرور، وعليه، يقوم المستخدم بكتابة كلمة المرور مرتين ككلمة سر جديدة على البوابة التعليمية .
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