تعليق الدراسة.. موجة غبار شديدة تتسبب في تعليق الدراسة في السعودية

تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية، ينشر لكم ثقفني التفاصيل التي أدت إلى تعطيل الدوام اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، وذلك بسبب تقلبات الطقس التي تعرضها لها المملكة في العديد من المدن والمناطق في السعودية وفي مقدمتها العامصة الرياض، حيث كانت حالة الجو اليوم بحالة غبار شديدة، وبسبب هذه الموجة من الغبار أخذ العديد من أولياء الأمور والأسر قرارا على عاتقهم بتعليق الدراسة على أبنائهم الطلبة، ومع وجود العديد من الطلاب والطالبات الذين يعانون من أمراض صحية وتنفسية، فقد طالبت وزارة الصحة جميع الطلاب الذين لديهم أمراض في القلب، الربو، التنفس بالإضافة إلى المواطنين كبار السن بضرورة اتباع تعليمات الوقائية في هذه الأجواء.

موجة غبار شديدة تسبب تعليق الدراسة في السعودية

كان قرار تعليق الدراسة مسندا إلى إدارة الجامعات والكليات في المملكة بالإضافة إلى الإدارات التعليمية في السعودية، ولكن كان وزارة التعليم في السعودية قد اتخذت قرار في وقت ماضي بأن يتم إسناد تعليق الدراسة إلى اللجنة المركزية في الوزارة، وهي هذه اللجنة تتكفل بمواعيد تعليق الدراسة سواء في الجامعات أو المدارس، وتعد اللجنة المركزية من اللجان الحديثة، حيث يرأسها نائب الوزير بالإضافة إلى عضوية لوكيل التعليم للبنين والبنات، أيضا تضم اللجنة وكيل الشؤون المدرسية إلى جامب مدير عام الأمن والسلامة، وفي حالة حدوث أي تغييرات في المناخ والطقس تقوم هذه اللجنة باتخاذ قرار التعليق، فيما أسنت قرار التعليق في الجامعات إلى مدير الجامعة ويجب التنسيق مع اللجنة المركزية في وزارة التعليم.

منح وزارة التعليم صلاحة تعليق الدراسة في المدارس بسبب الظروف المناخية وتغير أو تقلب حالة الطقس، حيث يمكن للجنة أن تعلق الدراسة في عدد من المدارس دون مدارس أخرى، كما يمكن تعليق الدراسة في مدينة دون مدينة أخرى، أيضا اللجنة لديها الحق في تعليق دوام الطلاب والطالبات دون تعليق دوام المعلمين وأعضاء الهيئة الإدارية، وبحسب التعميم على أن أهالي الطلاب لديهم الحق في اتخاذ القرار المناسب لأبنائهم الطلبة والذين لديهم مشكلات صحية تتأثر بتغير المناخ اذا لم يتم تعليق الدراسة.

وبحسب الأرصاد الجوية، فإن موجة الغبار الشديدة لا تزال مستمرة في العديد من مدن ومناطق المملكة، ونوهت وزارة الصحة كافة كبار السن والذين يعانون من أمراض القلب، توخى الحذر واتباع تعليمات الوقاية من الحالة المناخية التي تؤثر سلبا عليهم.