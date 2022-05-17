روسيا تعلق على نية اسكتلندا الانضمام إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف إن "خطط اسكتلندا للانفصال عن المملكة المتحدة، ثم الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبى، يجب أن تدلى بها لندن الرسمية"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وكانت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستورجون، قد أعلنت أن اسكتلندا ستسعى للانضمام إلى الناتو إذا حصلت على الاستقلال من بريطانيا.
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