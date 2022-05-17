شركة فنلندية ترفض اعتماد الآلية الروسية لشراء الغاز

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "غازوم" الفنلندية، إنها لن تدفع ثمن الواردات من غازبروم الروسية بالروبل، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. يشار إلى أن موسكو كانت قد قررت تحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل، وأصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تعليماته للبنك المركزى ومجلس الوزراء "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالعملة الروسية".

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