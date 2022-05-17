لافروف: ألمانيا فقدت استقلالها تمامًا بقدوم شولتس 

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال لافروف، خلال مشاركته فى ماراثون "آفاق جديدة" التنويرى: "بعد وصول الحكومة الحالية إلى السلطة، فقدت ألمانيا آخر علامات الاستقلال".
وفى سياق متصل، لفت لافروف إلى أنه "بشكل عام، الرئيس ماكرون فقط لا يزال يحاول بطريقة ما التحدث عن الاستقلال الاستراتيجى للاتحاد الأوروبى. وأنا متأكد من أنهم لن يسمحوا له بذلك".
كما أشار وزير الخارجية الروسى، إلى أن الاتحاد الأوروبى يتقارب أكثر فأكثر مع حلف شمال الأطلسى، وهو علاوة على ذلك، لا يخفى هذا الأمر.
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