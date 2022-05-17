روسيا: الغرب لا يحتاج أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، "لدينا معلومات تصلنا عبر قنوات مختلفة مفادها أن واشنطن ولندن تقودان المفاوضات الأوكرانية وتوجهان حرية البلاد فى المناورة، وربما حتى بشكل مباشر يوجد ممثلون لهما على الأراضى الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا وإنما يستخدمها فقط.
وتابع بأن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف، مؤكدا استعداد روسيا لحل القضايا الإنسانية فى أوكرانيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وأضاف لافروف، أن نظام كييف يصرح بأن أوكرانيا ليست دولة معادية للروس، لكن الحقائق تقول عكس ذلك.
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