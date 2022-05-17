روسيا تعلق على مساعدات الاتحاد الأوروبى العسكرية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف رودنكو - فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، تعليقا على قرار للاتحاد الأوروبى بهذا الشأن - "أن تخصيص الأموال أو الإمداد المباشر بالأسلحة يؤخر حل هذا الصراع، والحكومة الروسية أكدت على ذلك أكثر من مرة".

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أعلن أمس الإثنين، موافقة الاتحاد على تبنى حزمة مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو.

يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى، أعلنت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة دعم كييف بالسلاح والعتاد وفرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسى من أجل وقف العملية.