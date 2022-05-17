الخارجية الروسية: طرد اثنين من الدبلوماسيين الفنلنديين

جدة - نرمين السيد - وتوترت العلاقات الروسية مع فنلندا والسويد بعدما أعلنت البلدان رسميًا عزمهما على الإنضمام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، حيث حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، من أن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف لن يعزز الأمن فى القارة الأوروبية.
كما حذر بيسكوف من أن انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو كان سيؤدى إلى نزاع إقليمى محتمل بين روسيا ودولة هى جزء من الحلف، لكنه لم يحدد اسم هذه الدولة.
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