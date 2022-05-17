خطوات التسجيل في الحج لهذا العام 2022 وشروط التسجيل في حج الداخل

قد أعلنت وزارة الحج في السعودية على إمكانية التسجيل في نظام حج الداخل في وقت سابق عن موعد الحج، وذلك يتم لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام ليس ذلك فقط بل والوافدين إليها المقيمين على الأراضي السعودية ، ويتم ذلك بشكل الكتروني، وسوف نتعرف على خطوات التسجيل من خلال متابعة هذا المقال.

خطوات التسجيل في الحج لهذا العام 2022

قد أعلنت وزارة الحج في السعودية على خطوات التسجيل في الحج لهذا العام من خلال رابط مسار الالكتروني، وخطوات التسجيل كالتالي:

يتم الدخول على الرابط الخاص بموقع مسار الإلكتروني الخاص بحجز الحج.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة داخل الصفحة.

اختر حجز جديد.

يتم إدخال كل البيانات والمعلومات المطلوبة من المواطن أو المقيم في هذه الصفحة.

بعد الانتهاء لابد من الانتظار حتى يتم قوبل الطلب، ثم يتم اختيار الحزمة التي تتناسب مع الشخص، والدفع أيضًا.

شروط التسجيل في حج الداخل

قد حددت وزارة الحج لهذا العام بعض الشروط اللازمة توافرها في المواطنين السعوديين أو المقيمين في السعودية حتى يتم حجز حج الداخل من خلال رابط مسار الالكتروني وذلك حماية لجميع المواطنين، والشروط كالتالي: