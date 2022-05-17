نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الحج لهذا العام 2022 وشروط التسجيل في حج الداخل في المقال التالي
قد أعلنت وزارة الحج في السعودية على إمكانية التسجيل في نظام حج الداخل في وقت سابق عن موعد الحج، وذلك يتم لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام ليس ذلك فقط بل والوافدين إليها المقيمين على الأراضي السعودية ، ويتم ذلك بشكل الكتروني، وسوف نتعرف على خطوات التسجيل من خلال متابعة هذا المقال.
خطوات التسجيل في الحج لهذا العام 2022
قد أعلنت وزارة الحج في السعودية على خطوات التسجيل في الحج لهذا العام من خلال رابط مسار الالكتروني، وخطوات التسجيل كالتالي:
- يتم الدخول على الرابط الخاص بموقع مسار الإلكتروني الخاص بحجز الحج.
- بعد ذلك يتم اختيار الخدمات الإلكترونية الموجودة داخل الصفحة.
- اختر حجز جديد.
- يتم إدخال كل البيانات والمعلومات المطلوبة من المواطن أو المقيم في هذه الصفحة.
- بعد الانتهاء لابد من الانتظار حتى يتم قوبل الطلب، ثم يتم اختيار الحزمة التي تتناسب مع الشخص، والدفع أيضًا.
شروط التسجيل في حج الداخل
قد حددت وزارة الحج لهذا العام بعض الشروط اللازمة توافرها في المواطنين السعوديين أو المقيمين في السعودية حتى يتم حجز حج الداخل من خلال رابط مسار الالكتروني وذلك حماية لجميع المواطنين، والشروط كالتالي:
- قد وضعت الوزارة عدد محدد مسموح به لإتمام فريضة الحج وهو ٦٠ ألف حاج فقط.
- لابد من التأكد أن يكون الشخص الراغب في الحجز خالي من اي مرض.
- يشترط أن يكون متوسط عمر المتقدم للحجز مابين ١٨عامًا حتى ٦٥ عامًا فقط.
- يمكن أن يتم الحجز للنساء بدون محرم ولكن يشترط أن يتم مع مجموعة من النساء الأخرى.
- لابد أن يكون هذا الشخص لم يتم أداء فريضة الحجم من قبل، أو أن يكون قد مضى على اخر حجم قد تم أداؤه لا يقل عن خمس سنوات.
- سداد قيمة الباقة التي تم اختيارها في غضون ٣ ساعات فقط من وقت اختيارها، وذلك تجنبًا لإلغاء الحجز.
- لا يتم الحجز بشكل صحيح الا من خلال موقع مسار الالكتروني فقط.
- يشترط على المتقدم أن يكون قد تلقى لقاح كورونا المسجل من وزارة الصحة.
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