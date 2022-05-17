نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت “الابتدائية والاعدادية” بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 لمعرفة النتائج برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة بات البحث عن رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، من أهم العبارات التي تتصدر محركات البحث في الفترة الحالية، حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم بياناً أوضحت من خلاله أنه سوف يتم إعلان نتائج الطلاب في مراحل التعليمالأساسي عبر الموقع الرسمي الخا صبالوزارة، حرصا على سلامة وأمن المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا، كما أوضحت الوزارة أنه لا تفصلنا عن إعلان النتائج سوى أيام قليلة من الآن، وإليكم أهم التفاصيل في التقرير التالي.

بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم حرصها على تفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022، حتى يتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من معرفة نتائجهم بشكل إلكتروني من المنزل، دون الحاجة للنزول والتعرض للازدحام، وتجدر الإشارة إلى أنه صرح مصدر مسؤول أنه سوف يتم الكشف عن النتائج بشكل رسمي في عضون أيام قليلة حيث أنه تعمل لجان التصحيح على قدم وساق للانتهاء من أعمالها التي تشمل تصحيح اوراق الإجابات وتجميع ورصد درجات الطلاب، ومن ثم تجهيز الكشوفات حتى يتم اعتمادها من المحافظ في كل محافظة، ووفقا لما أوضحه المصدر أنه أوشكت اللجان على الانتهاء من عمليات التصحيح، ومن المتوقع ان تظهر النتائج عبر بوابة التعليم الأساسي رسميا في نهاية الأسبوع القادم، أما عن النتائج الأولية التي أظهرتها لجان التصحيح فتشير إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام.

خطوات الاستعلام عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022

وفي السياق ذاته حددت الوزارة بعض الخطوات التي يتعين على الطالب أو ولي انره اتباعها لاستخراج النتيجة، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

أولا يقوم المستعلم بالضغط على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2022 .

. ثم يقوم بتحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها.

بعد ذلك يجب اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

ومن ثم يتم إدخال بيانات الطالب بالتفاصيل، والتي تضم الاسم رباعي ورقم الجلوس.

واخيراً يتم الضغط على ايقونة عرض النتيجة، لتظهر التفاصيل بالدرجات في غضون دقائق معدودة.

الآلاف من طلاب صفوف النقل الابتدائية والاعدادية الآن في انتظار اعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتية الفصل الدراسي الثاني، للإطمئنان على معدلاتهم النهائية للعام الدراسي الجاري 2022، هذا ومن المقرر ان تظهر النتائج الخاصة بكافة الطلاب في خلال الايام القليلة القادمة فور انتهاء المديريات من اعمال الكنترول لرصد وتجميع درجات الطلاب.