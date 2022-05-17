نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022 برقم الموبايل.. اللينك الرسمي لتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، كشفت بعض المصادر المسؤولة في وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اعتزام الوزارة على فتح رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، ليتمكن المواطنين من تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 بشكل الكتروني والتسهيل عليهم في إتمام عملية التحديث وتسجيل رقم الموبايل على منظومة الدعم التمويني، وخاصة من أصحاب البطاقات الذين تسلموا رسالة عبر بونات صرف الخبز، والذين تطالبهم الوزارة بضرورة تسجيل رقم الهاتف الخاص برب الأسرة، ورداً على الاسئلة التي يتسائلها الآلاف من المواطنين حول الرابط الخاص بتحديث البيانات او الخطوات الخاصة بالتحديث فسوف نقدم لكم في سطور هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بتحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين المصرية.

موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022

أوضحت المصادر أن وزارة التموين بذلت قصارى جهدها في إتاحة رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، خاصة في ظل تزايد بحث المواطنين عن كيفية التسجيل الإلكتروني لرقم موبايل رب الأسرة وصاحب البطاقة على البطاقة التموينية، موضحة أنه إلى جانب إتاحة تحديث البيانات و تسجيل رقم الهاتف في المكاتب التموينية على مستوى جميع المحافظات، سيتم إتاحة التسجيل الإلكتروني لكافة المقيدين على منظومة الدعم التمويني على موقع دعم مصر في القريب العاجل.

رابط موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022

وفي السياق ذاته أوضحت وزارة التموين الخطوات اللازمة لإضافة رقم عبر موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

الدخول مباشرة على موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين .

. ومن ثم اختيار أيقونة الخدمات المتاحة.

بعد ذلك يحب إدخال البيانات الخاصة بصاحب البطاقة من الاسم والرقم القومي بشكل صحيح في الاماكن المخصصة لذلك.

ومن ثم تسجيل رقم الهاتف الخاص برب الاسرة والضغط على تأكيد البيانات.

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أنه أقر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد مهلة تسجيل رقم التليفون حتى يوم 30 يونيه القادم تسهيلا على المواطنين.