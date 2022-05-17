نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

ظهرت نتيجة الصف الخامس الابتدائي لعام 2022 في محافظات مصر المختلفة وقد تم ايضا اذاعة النتيجة في المواقع الحكومية التعليمية الرسمية ويمكن الحصول الان على تفاصيل النتيجة بكل سهولة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

يمكن لاولياء الامور الان الحصول على نتيجة ابنائهم من ابناء الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الثاني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الى الموقع الرسمي للبوابة الالكترونية التابعة لمحاظة القاهرة من هنا.

قم بالتوجه الى القائمة الرئيسية.

اختر منها مربع خدمات تعليمية.

يظهر لك عدة خيارات متفرعة من خيار خدمات تعليمية قم باختيار خيار خدمات التعليم الأساسي.

يظهر لك نتائج الطلاب لجميع الصفوف الاساسية.

قم باختيار نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

يتم تحويلك لصفة النتيجة مباشرة.

قم بمليء البيانات المناسبة في جميع الخانات وتأكد من دقة المعلومات وصحتها.

قم بادخال الرقم القومي للطالب بدقة.

الان يمكنك الضغط على عرض النتيجة لاستلامها.

اذا واجهتك اي مشكلة في ظهور النتيجة قد يكون هذا بسبب ثقل الموقع نتيجة للضغط المتزايد على الموقع والاقبال على الكشف عن النتيجة من ملايين المواطنين في مصر لذا يمكنك الانتظار والتجربة في وقت لاحق.، ذا استمرت المشكلة في الحصول ولم تتمكن من اظهار النتيجة يرجى مراجعة مدرسة الطالب للتأكد من عدم وجود اي مشاكل.

النظام التعليمي الجديد في مصر

يذكر ان وزارة التربية والتعليم الحالية بقيادة الوزير طارق شوقي بدأت تهتم بطلاب المراحل التعليمية الأساسية وبخاصة طلاب المرحلة الابتدائية وبدأت بالاهتمام بتطوير المناهج لتواكب المناهج ونظم التعليم العالمية وذلك وفق خطة للنهوض بالتعليم المصري وتطويره، وقد أكد الوزارة ان تحسين ورفع جودة التعليم لا بد ان يبدأ من الصفوف الاولى لتعديل قوي وجذري للاجيال القادمة فقامت الوزارة بالغاء الامتحانات والتقييم الدرجات للصفوف الاولى كاملة من بداية صفوف الحضانة الى الصف الثالث الابتدائي وبدأت مع الصف الرابع الابتدائي بتنفيذ نظام تعليمي جديد لرفع كفاءة الطلاب وتوسيع مداركهم، كما يشمل التطوير الصف الخامس الابتدائي، كما ادخلت الوزارة التكونولوجيا بشكل كبير في خطة التعليم ومنها استخدام التابلت الذي قد تم تعميم استخدامه على جميع المدارس والمحافظات.