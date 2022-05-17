عاجل- روسيا تستهدف شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب لفيف

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم استهداف شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية قرب مدينة لفيف غربى أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها. يشار إلى أن مدينة لفيف الواقعة بالقرب من الحدود البولندية تخضع لحظر تجوال من الساعة 11 مساء حتى الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلى لأوكرانيا.

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