أمريكا تهنئ الصومال بنجاح الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن- فى بيان صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء- إن واشنطن تهنيء أيضا حسن شيخ محمود على انتخابه رئيسًا للصومال، مؤكدا تطلعه للعمل معه ومع الحكومة الجديدة عن كثب.

وأضاف أنه "مع اختتام هذه العملية الانتخابية، بات أمام الصومال حاليا فرصة للتركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية اللازمة، لتعزيز مصالح الشعب الصومالى"، مشجعا الرئيس حسن شيخ وجميع قادة الصومال على إعطاء الأولوية لتعزيز الحكم الديمقراطى والمؤسسات وتطوير قوات الأمن لمنع ومكافحة الإرهاب وتولى المسؤولية الأمنية الكاملة من بعثة الاتحاد الإفريقى الانتقالية فى الصومال.

وحث بلينكن على تفعيل الإصلاحات الاقتصادية لإكمال طريق الصومال نحو تخفيف عبء الديون وتقوية الاقتصاد وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لملايين الصوماليين الذين يعانون من الجفاف المدمر، قائلا إن "المصالحة والتسوية والحوار المعزز بين جميع مستويات الحكومة وجميع المجتمعات أمر حيوى لنجاح هذه الجهود".

واختتم بيانه بالقول إن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة فى الوقت المناسب والشراكة بين قادة الصومال للوصول إلى بلد سلمى وديمقراطى ومزدهر".