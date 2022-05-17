روسيا: استسلام 265 مسلحًا كانوا محاصرين فى آزوفستال

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استسلام 265 مسلحًا أوكرانيًا، من بينهم 51 مصابًا بجروح خطيرة، وألقوا أسلحتهم، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما كانوا محاصرين فى مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قال بيان وزارة الدفاع الروسية بشأن سير العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا فى يومها الـ83، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، ألقى 265 مسلحا أسلحتهم واستسلموا، من بينهم 51 أصيبوا بجروح خطيرة، بعدما كانوا محاصرين فى مصنع أزوفستال فى ماريوبول، وتم إرسال المصابين إلى رعاية طبية لتلقى العلاج فى مستشفى فى مدينة نوفوازوفسك" بإقليم دونيتسك. كما أكدت الدفاع الروسية تدمير مستودعات لأسلحة أجنبية ومعدات عسكرية أمريكية وأوروبية قرب محطة ستاريشى للسكك الحديدية بمنطقة لفيف، باستخدام صواريخ بحرية طويلة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر"، إضافة إلى تدمير احتياطيات أوكرانيا التى كانت تكمل التنسيق القتالى على أراضى مراكز التدريب بمنطقة سومى ومنطقة تشيرنيهيف، مستخدمة صواريخ أرضية وبعيدة المدى عالية الدقة لتحقيق ذلك. وأصابت الصواريخ الروسية الجوية موقعين للقيادة ومركز اتصالات، بما فى ذلك اللواء الآلى 30 فى منطقة باخموط، و 28 منطقة تجمع عسكرية، ومستودعين للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتة إلى "تصفية أكثر من 470 مسلحا متطرفا، وتم تعطيل 68 وحدة من المعدات العسكرية الأوكرانية".

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