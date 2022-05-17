العالم اليوم - دير الزور.. "الوحش الأصفر" يقتل 10 أشخاص

انتم الان تتابعون خبر دير الزور.. "الوحش الأصفر" يقتل 10 أشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:21 مساءً - أفادت مصادر في دير الزور لـ"دوت الخليج"، الثلاثاء، بمقتل 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، نتيجة العاصفة الغبارية التي ضربت الشمال السوري.

وتعرضت محافظة دير الزور، منذ مساء الأحد، لعاصفة غبارية تسببت في وفاة أشخاص، وألحقت خسائر مادية، نتيجة سقوط العديد من الأشجار وأعمدة الكهرباء.

ومنذ الاثنين، بدأت الورشات الخدمية في دير الزور العمل على إزالة مخلفات العاصفة الغبارية.

وذكر عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور، ربيع العرفي، في تصريح لوكالة الأنباء السورية، أنه تم استنفار كافة الورشات الخدمية في المحافظة لإزالة مخلفات العاصفة الغبارية التي ألحقت أضرارا مادية في عدد من الشوارع وشبكات الكهرباء، في الوقت الذي رفعت فيه الكوادر الطبية والصحية في المحافظة جاهزيتها إلى الدرجة القصوى لاستقبال كل الحالات المصابة.

من جهته، كشف رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس، رائد منديل، أن العاصفة تسببت في قطع عدد من الطرقات في المدينة نتيجة سقوط بعض الأشجار المعمرة وأعمدة الإنارة واللوحات الطرقية.

وأضاف أن ورشات مجلس المدينة بالتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى قامت بفتح هذه الطرقات وترحيل مخلفات العاصفة.

كما قامت ورشات الشركة العامة لكهرباء دير الزور بإزالة الأضرار والخطر عن الشبكات الكهربائية، وتعمل حاليا على إصلاح الأعمدة والشبكات لإعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي.