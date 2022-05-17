روسيا تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان لها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن صواريخ عالية الدقة دمرت مركز قيادة اللواء رقم 72 بالقرب من "تسابوفكا" فى منطقة خاركوف، مشيرة إلى أن سلاح الجو الروسى دمر 3 مراكز قيادة و154 موقعا لتمركز القوات الأوكرانية ومعداتها ومستودعى وقود.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الإثنين، إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، منها واحدة من طراز "سو-24" واثنان من طراز "سو-25"، إضافة إلى إصابة أهداف حيوية فى منطقة خاركوف الأوكرانية.
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