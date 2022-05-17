المجر: الاتحاد الأوروبى غير قادر على إخضاع روسيا اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - وأشار أوربان - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" إلى أن نتائج العقوبات انعكست سلبيا على أمن الاقتصاد بأوروبا، لأنه يتم ممارسة ضغوطات هائلة على المجتمع الأوروبى.

وأضاف: "أن من يقوم بشحن الأسلحة إلى أوكرانيا هو بالفعل فى منتصف الطريق إلى الحرب، أما نحن سنلتزم بوجهة نظرنا".

يذكر أن السلطات المجرية اقترحت - فى وقت سابق - أن تستضيف بوادبست محادثات سلام، لحل الوضع فى أوكرانيا بمشاركة روسيا.