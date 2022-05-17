جدة - نرمين السيد - وأشار أوربان - فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" إلى أن نتائج العقوبات انعكست سلبيا على أمن الاقتصاد بأوروبا، لأنه يتم ممارسة ضغوطات هائلة على المجتمع الأوروبى.
وأضاف: "أن من يقوم بشحن الأسلحة إلى أوكرانيا هو بالفعل فى منتصف الطريق إلى الحرب، أما نحن سنلتزم بوجهة نظرنا".
يذكر أن السلطات المجرية اقترحت - فى وقت سابق - أن تستضيف بوادبست محادثات سلام، لحل الوضع فى أوكرانيا بمشاركة روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجر: الاتحاد الأوروبى غير قادر على إخضاع روسيا اقتصاديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.