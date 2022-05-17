لافروف: الغرب يوظف قيم الديموقراطيةوفقًا لمصالحه ويرفض حرية الدول

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف فى مؤتمر صحفى، حضره طلاب الجامعات، ونقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الثلاثاء، إن الغرب مجبر على التأقلم مع عالم متعدد الأقطاب، مضيفًا أنه لا يمكن التحدث مع الغرب أو مناقشته فى مسألة ما طالما أنهم يصرون على الاستمرار بسياسة العقوبات ضد روسيا.
وأشار لافروف إلى أن روسيا تعمل على ضمان أمن البلاد، لاسيما ضد الهجمات السيبرانية، مضيفًا أن ألمانيا فقدت السيطرة تمامًا خلال الفترة الأخيرة.
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