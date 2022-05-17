الكرملين: لا يمكن عزل روسيا.. وواثقون من الانتصار

جدة - نرمين السيد - شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميترى بيسكوف، على أنه لا يمكن عزل روسيا سياسيًا أو اقتصاديًا أو إعلاميًا أو دبلوماسيًا، وأن موسكو واثقة من انتصارها وتحقيق أهدافها.





وقال بيسكوف، إن "الغرب مستعد لفعل أى شىء لمنع روسيا من العيش بالطريقة التى تريدها. وفى بعض الأحيان يبدو أن وجود روسيا بحد ذاته مصدر إزعاج كبير للغرب الجماعى، وهم مستعدون لفعل أى شىء لمنعنا من تطوير الطريقة التى نريدها والعيش بالطريقة التى نريدها"، منوهًا بأنه لا يمكن عزل روسيا بأى شكل من الأشكال.

سدس الأرض

وشدد بيسكوف على أنه "فى عصرنا من المستحيل عزل سدس الأرض، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا أو دبلوماسيًا أو إعلاميًا"، لافتًا إلى أن روسيا ستنتصر وستحقق كل أهدافها: "نحن واثقون من أن كل شىء سيكون على ما يرام، ونحن على ثقة من أننا سنفوز، وسنحقق كل الأهداف".

وتابع متحدث الكرملين: "الدولة تفقد سيادتها إذا لم تظهر النزاهة فى الدفاع عن مصالحها"، مؤكدا فى الوقت نفسه على أن "روسيا تدافع باستمرار عن مصالحها".

وأضاف: "على مدار عقدين على الأقل، كانت روسيا تتطور وتلتقط وتيرة التنمية، وتحاول الصمود فى وجه الأزمة، وتستخدم الأزمات للتجديد، والتحسين، والتطوير، وتصبح أفضل، بحيث تكون هناك آفاق وفرص جديدة. والانفتاح على الأجيال القادمة ".

تابع بيسكوف: "دافعنا عن مصالحنا. لأن للدولة مصالحها مثل الفرد. وإذا لم تظهر الدولة مثابرة، وإذا لم تظهر الدولة مبادئ فى قضايا الوجود الرئيسية، تفقد هذه الدولة استقلالها وسيادتها. والسيادة والقدرة على التفكير بشكل مستقل واتخاذ القرارات والسير فى الاتجاه الذى تريده وهذا ما كنا نفعله منذ عدة عقود ".

حرب هجينة ضد روسيا

وأشار متحدث الرئاسة الروسية إلى أن "الدول الغربية، بما فى ذلك الولايات المتحدة، التى تشن حربا هجينة ضد روسيا، أصبحت دولا معادية.. الحرب الهجينة هى ما يحدث الآن. وما نواجهه ليس المستشارون الأمريكيون والبريطانيون وحدهم هم من يخبرون المتطرفين الأوكرانيين بالسلاح بما يجب عليهم فعله، ومن يزودونهم بمعلومات استخباراتية وهكذا لا. حرب دبلوماسية.. حرب سياسية.. هذه محاولات لعزلنا فى العالم.. هذه حرب اقتصادية".

وشدد بيسكوف على أنه "نعم، ما زلنا نسميها بهدوء دول غير صديقة، لكن يمكننى القول إنها دول معادية بالفعل، لأن ما تفعله هو حرب"، مؤكدا أن روسيا ستتعامل مع مواجهة الغرب، فلديها كل ما هو ضرورى لذلك.

خدعوا الأوكرانيين

وذكر المتحدث الروسى بأن موسكو حاولت إيصال صوتها ومطالبها إلى الغرب بخصوص مبادئ أمنية جديدة، "لكنهم لم يستمعوا لنا حقا"، قائلاً إن روسيا فى "عاصفة كاملة" ولحظة الحقيقة، وأن أى حرب تنتهى بسلام، وسيكون هذا السلام هو السلام الذى يسمع فيه صوت روسيا.

وتابع بيسكوف: "الشعب الأوكرانى هو شعب موهوب ومسالم ومرتبط بروسيا ، لكن تم "خداعهم" لفترة طويلة جدا، قائلاً: "كييف بالكاد كان بإمكانها القيام بمثل هذا التمثيل البارع المتعطش للدماء فى بوتشا، فلديهم جيش من شركات العلاقات العامة التى تعمل لصالحهم".

ووصف بيسكوف حرية الإعلام فى الغرب، قائلاً: "الآن هذا مفهوم سريع الزوال وعابر، بالمعنى المثالى لا توجد حرية وسائل الإعلام ولا الديمقراطية".