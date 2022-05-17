عاجل- السويد توقع طلبا رسميا للانضمام إلى الناتو

جدة - نرمين السيد - وقالت ليندى - فى تصريح نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم - "إنه شعور كبير وجاد للغاية، ويبدو أننا توصلنا إلى نتيجة هى الأفضل للسويد".. وأضافت "لا نعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لكننا نعتقد أنه قد يستغرق ما يصل إلى عام"، مشيرة إلى أنه - فى غضون يوم أو أكثر - سيتم تقديم طلب بلادها مع طلب فنلندا ليتم البت فيه من قبل حلف الناتو.
جدير بالذكر أن روسيا أعلنت أنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية ذات طبيعة "عسكرية تقنية" فى حال انضمام السويد إلى حلف الناتو، وستعتمد تدابير محددة فى حال نشر أنظمة الأسلحة الهجومية لهذه الكتلة العسكرية على الأراضى السويدية.
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