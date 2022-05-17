جدة - نرمين السيد - وقال مورافيسكى - فى تغريدة نقلها راديو بولندا اليوم الثلاثاء - "قرار كبير اتخذته الحكومة السويدية لبدء عملية تقديم طلب للانضمام لحلف شمال الأطلسى.. تهانينا لرئيسة الوزراء السويدية على هذه الخطوة الشجاعة.. ستدعم الحكومة البولندية بشكل كامل عملية انضمام سريعة والتى تعتبر أساسية لتعزيز أمن أوروبا". وكانت رئيسة الوزراء السويدية، ماجدالينا أندرسون، قد أعلنت أمس الإثنين، أن حكومتها قررت رسميا تقديم طلب العضوية، بعد يوم من تأكيد الرئيس الفنلندى سولى نينيستو أن بلاده ستتقدم أيضا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تعلق على قرار السويد بشأن الانضمام إلى الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.