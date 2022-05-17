عاجل- روسيا: الشعب الأوكرانى تم خداعه

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف حول العملية الخاصة فى أوكرانيا: "موسكو واثقة من انتصارها وتحقيق أهدافها. بوتين يعرف إلى أين يقود البلاد"، مضيفا أن الشعب الأوكرانى هو شعب موهوب ومسالم ومرتبط بروسيا ، لكن تم "خداعهم" لفترة طويلة جدا.
وأكد بيسكوف أنه لا يمكن عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا أو إعلاميا، منوها بأن أى حرب تنتهى بسلام (فى نهاية المطاف)، وسيكون هذا العالم حيث يُسمع صوت روسيا، مشيرا إلى أن موسكو حاولت إيصال صوتها ومطالبها إلى الغرب بخصوص مبادئ أمنية جديدة، لكنهم لم يستمعوا لها، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.
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