العالم اليوم - إسرائيل: إيران على بعد أسابيع من "القنبلة النووية"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:15 صباحاً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، في كلمة له بجامعة "ريخمان"، إن أمام إيران أسابيع قليلة لتكديس مواد انشطارية تكفي لصنع أول قنبلة نووية.

وأضاف: "إيران تبذل حاليا جهدا لاستكمال إنتاج وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي متقدم من نوع "آي آر 6"، في موقع تحت الأرض بالقرب من نطنز".

ولفت غانتس إلى أن "ثمن إيقاف إيران حاليا سيكون أقل من الثمن لإيقافها بعد عام".

وأكد غانتس أن إيران قامت خلال شهر فبراير الماضي، بإطلاق طائرات مسيرة كانت في طريقها لفصائل المقاومة بالضفة الغربية أو القطاع، وقد جرى إسقاطها في العراق.

وأشار غانتس إلى أن كميات الأسلحة الاستراتيجية الدقيقة التي تمتلكها إيران ازدادت بشكل كبير جدا خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن: "إسرائيل ستستمر بمحاولاتها لمنع إيران من نقل أسلحة دقيقة لسوريا".