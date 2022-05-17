نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدعم السكني وشروط وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف خدمة صرف الدعم السكني وشروط وطريقة التسجيل ، علي أنها خدمة تقدمها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية للمواطن أو المواطنة بهدف التسجيل علي قوائم الوزارة ، وتمكنهم من طلب الدعم السكني مع التحقق من أهلية المتقدمين للمبادرة ، ويتم ذلك وفق شروط الحصول على الدعم بطريقة آلية تحدد موقف قبول أو رفض الطلبات المقدمة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمبادرة ، والمرتبط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي حاسبة الدعم السكني ، وطريقة التسجيل في الدعم ، وشروط الحصول علي الدعم السكني ، وتطبيق الأجهزة المحمولة لمبادرة دعم سكني ، كما يمكنكم الاطلاع علي مبادرة دعم منسوبي التعليم من منصة سكني ، و موعد صرف الدعم السكني وشروط الحصول علي برنامج الدعم السكني ، وشروط الاستحقاق الجديدة والان إلى التفاصيل التسجيل في برنامج الدعم عبر موقعنا ثقفني.

صرف الدعم السكني وشروط وطريقة التسجيل

يمكن للباحثين عن الدعم السكني بالمملكة التسجيل في مبادرة الدعم بخطوات طريقة التسجيل في الدعم السكني التالية :

أولاً الدخول علي الرابط الخاصة بالمنصة. ثانياً تقوم بالضغط علي أيقونة التسجيل إن لم تكن مسجل. ثالثاً إن كنت مسجل تدخل رقم الهوية وكلمة السر. رابعاً تقوم بالتسجيل بوضع رقم الهوية الوطنية وتاريخ ميلادك واختيار تحقق صحة البيانات. خامساً تضغط علي استلام كلمة المرور المؤقتة. سادساً ، يصلك رمز تفعيل بالرسائل النصية بالرقم المسجل في أبشر. سابعاً يتم التأكد من صحة البيانات وأهلية المتقدم لاستخدام المنصة ، ويتم إعلامه بالرسائل النصية. ثامناً تقوم بتسجيل دخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال ورمز التفعيل. تاسعاً تضغط علي أيقونة ” للتقديم ” ليظهر لك الإقرار. عاشراً تقوم بقراءة الشروط والأحكام وتضع علامة ” صح ” للموافقة علي الإقرار والضغط علي ” موافق “. حادي عشر ، تجيب عن سؤال ” ما هو نوع السكن الحالي ؟ ” للتحقق من أهليتك للدعم السكني. ثاني عشر ، تقوم بمراجعة بياناتك الشخصية وتعديل أي خطأ ثم تضغط علي “استكمال”. ثالث عشر ، تتابع بالتأكد من بيانات العائلة وتعديل أي خطأ وتضغط استكمال. رابع عشر ، ستظهر لك ثلاث أسئلة تجيب عنها بـ نعم أو لا. خامس عشر ، في حال إكمال الاستحقاق وتمت الموافقة عليه ستظهر لك رسالة ” تهانينا أنت الآن مؤهل للحصول علي الدعم السكني “، لاستكمال عملية الحجز أضغط علي أيقونة ” منصة السوق الإلكتروني ” . سادس عشر ، إن كانت النتيجة عدم الاستحقاق ستظهر رسالة ” عفواً لم تنطبق عليك شروط الاستحقاق ” ، ومرفق معها السبب. سابع عشر ، يمكنك الاعتراض من خلال كتابة التعليق في المستطيل الظاهر بعبارة ” اكتب تعليقك هنا ” وترفع المستندات بالضغط علي أيقونة رفع ، ثم تضغط علي أيقونة إرسال. ثامن عشر ، يمكنك التأكد من حالة اعتراضك والتعديل علي المعلومات التي أدخلتها سابقاً إن كانت مؤثرة علي الاستحقاق من خلال أيقونة الملف الشخصي.

ويمكن للمشتركين في الدعم السكني والاستعلام عبر منصة sakani لطلب الدعم السكني والتحقق من أهلية التسجيل في الدعم السكني للمرة الأولى وطريقة الاستعلام.

ويتوقع موعد نزول الدعم السكني يوم 24 نوفمبر 2021 م القادم لصرف الدعم السكني ولكنه يكون قريب من نهاية الشهر.



البحث عن مشروع في مبادرة صرف الدعم السكني

بعد القيام بالتسجيل والحصول علي رسالة التهنئة باستحقاق الدعم السكني ، يمكنك البحث عن مشروع للحجز به كالآتي :

تقوم بالضغط علي أيقونة المشاريع لتعرض المشاريع المتاحة. تضغط بعد ذلك علي شركات التطوير العقارات. سيتم عرض جميع شركات التطوير السكني والمشاريع التابعة لهم. تقوم بالبحث عن مشروع بخيارات نوع المشروع ، أو المنطقة أو كلاهما معاً.

ويمكن للمشتركين والمستفيدين من منظومة الدعم السكني الاستفادة التامة من قيمة الدعم في صورة وحدة سكنية بأحدي المشروعات التابعة للمبادرة ، عن طريق استخدام أداة البحث علي الموقع بالخطوات السابقة للاستخدام ، ويمكن التعرف علي قيمة الدعم عن طريق استخدام حاسبة صرف الدعم السكني كما سنوضح بالفقرة التالية تفصيلاً ، وكذلك شورط الدعم السكني.

حاسبة صرف الدعم السكني

تعرف حاسبة الدعم السكني أنها أداة رقمية عبر الموقع الرسمي ، تستخدم في حساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم ، أياً كان الدعم المقدم وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء ، وذلك ضمن المشاريع المقامة علي أراضي الوزارة وضمن القرض العقاري.

وتعتمد قيمة المقدم علي معايير الالتزامات المستحقة علي المستفيد ، ويتم تحديد القيمة عند تقديم الاستحقاق لأحدى الجهات التمويلية.

شروط الدعم السكني

أعلن الحساب الرسمي للمبادرة علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن شروط الحصول على الدعم السكني الأساسية لاستحقاق الدعم السكني كالآتي :

الدعم مستحق للأسر السعودية فقط من زوج وزوجة وأبناء دون الـ 25 وبنات غير متزوجات. أن تكون الأسرة المتقدمة غير مستفيدة بالفعل من الدعم سابقاً حكومي أو خاص. لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عام ويراعي أن يكون الأب وتستثني الأرملة والمطلقة أيضاً من شرط السن إن كانت تعول أبناء. تشترط الإقامة الكاملة للأسرة بالمملكة. عدم امتلاك الأسرة لمسكن مناسب في آخر خمس سنوات ” والمسكن المناسب يحدد حسب نوعية البناء وجودته والمساحة “. استمرار سريان شروط الاستحقاق من التقديم حتي الاستحقاق.

و موعد صرف الدعم السكني لشهر نوفمبر بالربع الأخير من الشهر .

تطبيق الدعم السكني

يستطيع مستخدمي خدمات منصة سكني الرقمية الحصول علي الخدمات ، وكذلك الاستفادة منها عن طريق الهاتف الجوال والأجهزة اللوحية بإستخدام التطبيق الرقمي للأجهزة المحمولة.

كما يمكنهم تحميل التطبيق من المتجر الخاص بالهاتف علي أندرويد Android أو أي يو إس IOS من جوجل بلاي Google Play أو آب ستور App. Store أو أي بي كي بيور APK Pure لهواتف هواوي والتمتع مع تطبيق سكني

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طريقة عرض الوحدات السكنية للبيع

يستطيع ملاك العقارات عرض أملاكهم علي السوق العقاري باتباع الخطوات الأربعة التالية :

أولاً التسجيل في المنصة. ثانياً اختيار رقم الصك. ثالثاً إدخال المعلومات الخاصة بالعقار. رابعاً القيام بنشر الطلب.

وذلك من خلال منصة #السوق_العقاري ، وهي منصة موثوقة ومعتمدة لعرض وشراء المنتجات المختلفة من ” فلل – شقق – أدوار ” ،بمختلف الحالات الجديدة منها والمستعملة ، في مختلف أنحاء المملكة.

بدأ إيداع الدعم السكني لشهر نوفمبر 2021

يبدأ إيداع الدعم السكني علي حسابات المستفيدين لشهر نوفمبر 2021 م ، اعتباراً من تاريخ الأربعاء الموافق 24 – 11 -2021 م ، ويستمر إيداع الدعم حتي اليوم الخامس من بداية خصم القسط العقاري ، وكان الحساب الرسمي لبرنامج سكني علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر بيان يوضح أعداد المستفيدين من الدعم خلال العام الحالي اعتباراً من يناير وحتي أكتوبر الماضي كالآتي :

175 ألف أسرة سعودية استفادت من الخيارات السكنية المتنوعة في المدة المعلنة.

149 ألف أسرة سكنت منازلها الجديدة.

ويراعي استيفاء شروط الحصول على الدعم السكني طوال فترة الاستحقاق حتي ينزل الدعم السكني.

موعد إيداع الدعم السكني

يتم إيداع أو صرف الدعم السكني للمستحقين من المستفيدين في يومي 24 و 25 من كل شهر ميلادي ، والذي توافق موعده قبل موعد نزول الرواتب.

ولا تتأثر قيمة الدعم السكني بأي تغيرات في عدد أفراد الأسرة للمستفيدين وإنما يتأثر بذلك دعم حساب المواطن.

ويجب توافر كافة الاشتراطات للحصول على الدعم السكني ، ويجب اتباع شروط الدعم السكني للعسكريين والمدنين.