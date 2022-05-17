نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصندوق العقاري يطلب شهادة إتمام البناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة تقديم مستفيدي الدعم السكني ، لمنتج البناء الذاتي لشهادة إتمام البناء ، وذلك عن طريق رفع شهادة الإشغال ” إتمام البناء “ علي رابط الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية بالمملكة http://redf.gov.sa ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم بخصوص الصندوق العقاري يطلب شهادة إتمام البناء ، نستعرض لحضراتكم الخطوات المتبعة في تقديم الشهادة ، واهداف توفير شهادة الاشغال عبر موقعنا ثقفني ، وخطوات ومتطلبات الحصول علي شهادة الإشغال وذلك من خلال منصة بلدي ، فلنتابع بالفقرات التالية.

الصندوق العقاري يطلب شهادة إتمام البناء

يتميز منتج البناء الذاتي من صندوق التنمية العقاري بالعديد من المميزات مثل :

إمكانية استلام مبلغ التمويل على دفعات حسب تطو مراحل الإنجاز بناء المنشأ.

يتيح فترة البناء وفقاً لسياسة جهات التمويل ، وتصل إلي حد أقصى 36 شهر.

الحصول علي قيمة قسط مخفض ، وذلك خلال فترة البناء لدى بعض جهات التمويل.

الدعم المقدم لأصحاب الدخل الشهري بنطاق الـ 14 ألف ريال وأقل من ذلك يصل إلي 500 ألف ريال بنسبة دعم 100 بالمائة.

أما لأصحاب الدخول فوق الـ 14 ألف ريال ” يحتسب التمويل بناء علي مدخلات حاسبة التمويل لدعم سكني ( عدد أفراد الأسرة+ الراتب).

تحدد قيمة الدخل الشهري حسب (الراتب الأساسي+ بدل السكن) ويخصم منه استقطاعات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.

رفع شهادة الاشغال إتمام البناء لموقع الصندوق العقاري

ضماناً لاستمرار حصول مستفيدي دعم سكني لمنتج البناء الذاتي علي الدعم يجب أن يتم رفع شهادة الاشغال بالخطوات التالية :

الدخول علي رابط موقع الصندوق الإلكتروني للتنمية العقارية. من الصفحة الرئيسية تضغط علي قائمة الخدمات الإلكترونية. سيتم تحويلك لصفحة أخري ” تختار منها ثاني مربع علي اليمين باسم خدمات المواطنين “. سيتم تحويلك لصفحة جديدة ” تختار منها أول مربع جهة اليمين باسم تحديث بيانات منتج البناء الذاتي”. إن كنت مسجل دخول سيمكنك رفع الشهادة والحفظ ، أما إن لم تكن مسجل سيتم تحويلك للدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد بالضغط علي أيقونة دخول. بالفقرة التالية سنعرض كيفية الحصول علي شهادة الإشغال أو إتمام البناء عبر منصة بلدي.

اصدار شهادة الاشغال إتمام البناء

يمكن لمستفيدي الدعم السكني علي منتج البناء الذاتي إصدار شهادة الاشغال عن طريق منصة بلدي بالخطوات التالية :

الدخول علي صفحة اصدار شهادة الاشغال من موقع منصة بلدي من خلال النفاذ الموحد أبشر.

تحديد نوعية المالك ومقدم الطلب.

اختيار رخصة البناء المراد استخراج شهادة إشغال لها.

ثم اختيار المكتب الهندسي للمباني الغير سكنية ، و إرسال الطلب للمكتب الهندسي.

يقوم المكتب الهندسي بإكمال البيانات وإعداد التقرير.

ثم تقوم الأمانة باعتماد الشهادة وبناء عليه يتم إصدار رقم فاتورة سداد.

بعد سداد الرسوم يتم إصدار شهادة الإشغال ويمكن طباعتها.

ويمكن الآن التعرف علي شروط وطريقة التسجيل للحصول علي الدعم السكني عبر موقعنا ثقفني.

متطلبات وشروط اصدار شهادة الاشغال “إتمام البناء”

يجب توفير بعض المتطلبات للحصول علي شهادة إتمام البناء :

يجب التعاقد مع مكتب هندسي للمباني الغير سكنية.

علي صاحب الطلب سداد رسوم الخدمة وتوفير رخصة بناء المنشأ.

اتباع كافة الاشتراطات وتحصيل الموافقات الحكومية.

ضرورة الالتزام بلائحة اشتراطات التراخيص البلدية .

كما يجب قراءة وموافقة اتفاقية استخدام نظام بلدي للخدمات الإلكترونية.

ومؤخراً اتيحت إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين ويمكن التعرف علي الخطوات من خلال موقعنا ثقفني.