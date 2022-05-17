نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل في التعداد السكاني 2022 رابط العد الذاتي موقع الهيئة العامة للإحصاء stats في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط تسجيل في التعداد السكاني 2022 عبر موقع الهيئة العامة للإحصاء الإلكتروني، حيث بدأت الهيئة في استقبال طلبات التسجيل في تعداد السعودية اعتباراً من مساء يوم الاثنين بتاريخ السابع من شهر مايو لعام 2022م الموافق لتاريخ الثامن من شهر شوال لعام 1443هـ، وقد أكدت الهيئة على ضرورة المشاركة في تعداد السعودية 2022 من خلال رابط العد الذاتي قبل حلول تاريخ الخامس والعشرون من شهر مايو الجاري الموافق لتاريخ الرابع والعشرون من شهر شوال 1443هـ، ومن خلال المقال نوفر رابط التسجيل في تعداد السعودية الرسمي عبر موقع هيئة الإحصاء العامة.

رابط تسجيل في التعداد السكاني 2022

تم رفع الشكر والتقدير من جانب معالي وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية الأستاذ “فيصل بن فاضل الإبراهيم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله ورعاهما- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بأن تكون ليلة الإسناد الزمني لتعداد السعودية أو التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022م – 1443هـ في الموعد التالي:

مساء يوم الاثنين بتاريخ 8 شوال 1443هـ الموافق لتاريخ 9 مايو 2022م.

وقد صرح الوزير بأن هذا التعداد الذي يتم تنفذه الهيئة العامة للإحصاء في الوقت الحالي يعتبر ركيزة أساسية وهامة في مدخلات التخطيط ورسم السياسات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الرؤية الرشيدة للمملكة 2030م، لذلك يجب على جميع سكان المملكة العربية السعودية سواء مواطنين أو مقيمين المشاركة في التعداد السكاني لأنه يعتبر واجب وطني ومسؤولية مجتمعية على الجميع.

حيث تتضح أهمية نتائج التعداد السكاني في إبراز البيانات الكاملة لراسمي السياسات المستقبلية للمملكة، ودعم صناع القرار في اتخاذ القرارات الهامة التي بناءها على الأدلة للمساهمة والمساعدة في تطوير الخدمات العامة ورفع المستوى الخاص بالتخطيط الحضري، كما يعمل التعداد السكاني على تمكين القطاع الخاص والمستثمرين في دفع عجلة التنمية، ، وتتم المشاركة في #تعداد_السعودية من خلال تسجيل دخول موقع الهيئة العامة للإحصاء الإلكتروني من خلال اتباع رابط العد الذاتي المرفق بالتالي:

رابط تسجيل في التعداد السكاني 2022 (stats.gov.sa).

رابط العد الذاتي موقع الهيئة العامة للإحصاء 1443

من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، تتم المشاركة في تعداد السعودية الذي يتم إجراءه خلال الفترة الجارية، وعند تسجيل المعلومات يجب الإفصاح عن كافة البيانات اللازمة والمطلوبة بكل دقة، إلى جانب ضرورة التعاون مع الباحثين الميدانيين، وقد أكدت الوزارة على تنفيذ التعداد السكاني للمملكة كل عشر سنوات.

وتتيح الهيئة العامة للإحصاء إمكانية تعبئة استمارة التعداد السكاني في الوقت والمكان المناسب لك، فمن أجل توفير بيانات لصانعي القرار تساعد وتسهم في رسم الخطط المستقبلية لجميع القطاعات بالدولة مثل الصحة والتعليم وسوق العمل وغيرهم، فيجب المشاركة في تعداد السعودية عن طريق رابط العد الذاتي الذي تم توفيره من جانب الهيئة.