نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الدعم النقدي الموحد التكميلي تكافل بالأردن عبر موقع صندوق المعونة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم كل ما يخص الدعم التكميلي 2022 وخطوات التسجيل في الدعم النقدي الموحد من خلال صندوق المعونة الوطنية، وذلك عقب صدور قرار من وزارة التنمية الاجتماعية بإعادة فتح باب التسجيل في البرنامج مرة أخرى، منذ يوم الأحد الماضي الموافق 15 مايو والذي سوف يستمر حتى نهاية العام الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين في التسجيل والاستفادة من الدعم وخاصة من لم يستطيعوا التسجيل أو من قاموا بالتقديم ولكن لم يستكملوا باقي الإجراءات المطلوبة من أجل الحصول على الدعم التي تقدمه الحكومة الأردنية لمواطنيها.

برنامج الدعم النقدي الموحد التكميلي

وأكد صندوق المعونة الوطنية بأنه يسعى إلى إتاحة التسجيل لأكبر عدد من المواطنين من مستحقي الحصول على الدعم، مؤكدا على أنه سوف يتم فحص جميع الطلبات التي سوف يتم تقديمها خلال الفترة المقبلة، وذلك لإضافة المواطنين الذي ينطبق عليهم الشروط إلى قوائم المستفيدين من الدعم، حيث يتم إخضاع الطلبات إلى اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد والذي يحتوي على 57 مؤشر يوضح مدى استحقاق المواطن للدعم وفقا لنتائجه.

ومن أبرز المؤشرات التي يتم على أساسها قبول المواطنين هي المستوى التي تعيش به الأسرة، وعدد أفرادها ومقدار دخلهم، ويتم تقسيم الأسر المستحقة للدعم إلى فئات حسب الأشد حاجة لذلك الدعم، وشهد البرنامج خلال الفترة الماضية استفادة 120 ألف أسرة من الدعم ومن المخطط أن يضم البرنامج عدد من الأسر الأخرى خلال الفترة المقبلة.

خطوات التسجيل في الدعم النقدي الموحد

وأعلن الصندوق بأن التسجيل متاح في الوقت الحالي وأنه يمكن لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق والبدء في تسجيل البيانات، علما بأنه يجب أن يتم إدخال البيانات الصحيحة وفي حال تبين أن المعلومات التي أدخلت كانت غير متطابقة مع الواقع سوف يتم استبعاد المواطن، حيث يتم فحص جميع الطلبات واختيار المستحقون فقط من أجل تحقيق الهدف من البرنامج وهو مساعدة الأسر الفقيرة والأشد فقرا، ولكي يتم التسجيل في البرنامج يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع صندوق المعونة الوطنية

الذهاب إلى خانة “الدعم النقدي الموحد”.

الضغط على “تقديم طلب”.

الذهاب إلى “تسجيل جديد لأول مرة”.

تقوم بملء جميع البيانات المطلوبة مثل الرقم الوطني لرب الأسرة ورقم الهوية ورقم الهاتف.

كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على “تسجيل”.

وبذلك يكون قد تم التسجيل بنجاح وفي انتظار مراجعة البيانات.

الاستعلام عن طلب عبر موقع صندوق المعونة الوطنية

وفي حالة كان المواطن قد قام بالتسجيل بالفعل وتقديم طلب بالحصول على الدعم يمكن الاستعلام عن نتيجة الطلب وما إذا كان قد تم قبوله أم لا، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي للصندوق.

الذهاب إلى “تسجيل الدخول”.

إدخال الرقم الوطني وكلمة المرور.

ثم الضغط على “دخول”.

وسوف تظهر على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بالمواطن ومدى تطابقه مع الشروط والمعايير التي تم وضعها من قبل الصندوق والتي توضح مدى استحقاق المواطن للدعم.