جوتيريش يهنئ لبنان على إجراء الانتخابات النيابية

وقال جوتيريش ـ إنه رغم الظروف الصعبة، أظهرت السلطات اللبنانية التزامها بالتقيد بالدستور واحترام التقاليد الديمقراطية فى لبنان، مشيراً إلى مواصلة الأمم المتحدة دعم لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله السياسى وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب عن تطلعه إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة يمكنها إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاش، وقال إنه "يعول بنفس القدر على البرلمان الجديد لكى يعتمد على وجه السرعة جميع التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد وتحسين الحكم".
وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان يوانّا فرونِتسكا، قد باركت للبنان إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها، واصفة إياها بالاستجابة الأولى لتطلعات اللبنانيين، وقالت إن "العديد من التحديات ما زالت ماثلة وفى مقدمتها استعادة ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة"، وشددت على أن لبنان يستحق مستقبلا أفضل، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد للمساعدة.
بدورها، وبمناسبة اليوم الدولى للعيش معاً فى سلام، قالت نجاة رشدى المنسقة الإنسانية فى لبنان، فى تغريدة على "تويتر"، إن هذا اليوم الدولى "لا يمكن أن يكون أكثر أهمية اليوم"، ودعت مع بداية التأسيس لبداية جديدة للبنان فى أعقاب الانتخابات البرلمانية أمس، الجميع إلى تبنى التغيير، واحترام الاختلافات، والسعى إلى المصالحة حتى يتسنى للبنان وشعبه الاستمتاع بالسلام والاتحاد إلى الأبد.
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