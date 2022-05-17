عاجل- التضخم يواصل الارتفاع فى أوروبا.. وتوقعات بالأسوأ

جدة - نرمين السيد - وبحسب تقارير دولية، هناك توقعات أن تُواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها غير المسبوق، محذرة فى نفس الوقت من تداعيات مواصلة معدلات التضخم ارتفاعها داخل بلدان الاتحاد الأوروبى، وذلك تزامنا مع اشتداد أزمة الطاقة.

هذا ما أكدته أيضا صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إذ قالت إن "آفاق النمو والتضخم وما يرتبطان بهما من توقعات اقتصادية داخل بلدان الاتحاد الأوروبى تزداد سوءًا فى ضوء استمرار العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا".

وأضافت أن المفوضية الأوروبية من المقرر أن تُخفض توقعاتها للنمو بشكل أكبر، وترفع من توقعاتها للتضخم حيث أن أزمة الطاقة الناجمة عن أزمة أوكرانيا تلقى بظلال عنيفة على اقتصاد الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى أكثر من 6 % فى كل من الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو هذا العام، مع احتمال أن تشهد بعض دول وسط وشرق أوروبا ارتفاعات فى الأسعار فى عام 2022.

وكانت رئيسة البنك المركزى كريستين لاجارد، قد أعلنت الأسبوع الماضى، أنها ستدعم رفع سعر الفائدة الرئيسى فى يوليو المقبل، فى المقابل، ارتفعت تكاليف الطاقة وتعثرت الثقة فى الاستثمارات الأوروبية فى أعقاب أزمة أوكرانيا.