عاجل- لافروف يتحدث عن حماية دونباس وتوسع الناتو

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن "المبادرات التى قدمناها بشأن أوكرانيا تم تجاهلها بشكل كبير، لذلك لم يكن لدينا أى خيار غير حماية دونباس والمواطنين الناطقين باللغة الروسية".





وأضاف لافروف، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، لقد حذرنا من توسع حلف الناتو شرقا وأخبرنا الجميع أن نهاية الأمر لن تكون جيدة. يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.

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